金門立委補選抽籤 洪志恒「人生難得幾回醉」唱翻對手

2019-02-25 20:51

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣選委會今天辦理立委補選號次抽籤，6名候選人全部到場，也依各人號次說出吉祥話，其中選舉常客洪志恒繼之前的「心經」，一上台又展現唱功，一曲「何日君再來」唱得絲絲入扣，逗得台下其他5位候選人瞬間「化敵為友」全都笑翻了，不約而同給他掌聲鼓勵。

縣選委會辦理第9屆立委金門選區缺額補選候選人號次抽籤，6名候選人在支持者簇擁下，帶著旗幟、標語到場，讓抽籤場地所在的金門縣政府熱鬧起來；依照登記順序排在第3位抽籤的金門高粱黨主席洪志恒上台，當他的手還在籤筒摸索時，嘴裡緩緩唱出「人生難得幾回醉......來來來，乾了這杯金門高粱酒再說吧」，一曲未罷，台下已傳出忍俊不笑後的噗哧聲，洪再接再厲，又接唱一段「但願人長久」，認真執著的眼神，搭配手上抽中的5號，高喊「我一定贏、我才是法律專家、非我不可」，終於讓台下其他5名候選人笑成一團，本來濃濃的凝結氣氛，瞬時讓彼此化敵為友，一同為洪志恒鼓掌。

台下放輕鬆，卻惹得台上的縣選委會主委張忠民、監察小組召集人吳啟騰、總幹事陳世保哭笑不得。陳世保說，相關規定並未限制抽籤時間，如果有嚴重影響程序，主委有權利制止。

抽籤結果，各候選人也根據個人號次喊出吉祥話，國民黨前縣議長洪麗萍抽到1號，立刻表示「一馬當先、一定當選」；抽中2號的無黨前縣議員陳滄江高舉勝利手勢，喊出「勝利成功」；無黨前金湖鎮長蔡西湖拿到3號，高喊「三星高照、順利當選」；牙醫盧冠宇抽到4號，喊出「事事順心、金門勢必要進步」；5號洪志恒重覆宣示「我一定贏、我才是法律專家、非我不可」；抽到6號的陳玉珍喊出「6年級接棒，3月16票投陳玉珍」。

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