韓國瑜赴馬被打壓？學者批：不要只剩下一隻嘴

2019-02-25 15:13

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜帶領團隊出訪星馬，晚宴期間卻看不見當地官員，有媒體傳出韓國瑜疑似被打壓，甚至將矛頭指向蔡政府，外交部隨即澄清，報導不符事實；對此，政大教授徐世榮批韓國瑜，「男人啊，千萬不要只剩下一隻嘴！」

韓國瑜昨天前往馬來西亞，有媒體拍下高雄市新聞局長王淺秋和韓國瑜的一段對話，王淺秋說，「怕會有變數」，韓國瑜回應，「是誰要壓？」、「壓壓壓，也壓不住，土包子還是會起來」，不過在晚宴期間韓國瑜卻沒見到當地官員，有媒體就傳出韓國瑜疑似被打壓的消息，甚至直接指名對象可能為蔡政府。

「說是國內打壓？依據何在？」徐世榮在其臉書批，既然韓國瑜不害怕被打壓，自己又很厲害，那麼何必這樣牽拖？「男人啊，千萬不要只剩下一隻嘴！」

徐世榮將政治人物分為3個等級，上乘為，「不唬爛，也不牽拖，凡事勇於承擔，不會為失敗找藉口」；中乘，「若要唬爛，就不牽拖；若要牽拖，那也就不唬爛，至少還有點江湖道義」；下乘則是，「既要唬爛，也要牽拖，謊話氣球吹的又多又大，被戳破之後，卻都是別人的錯」，最後徐世榮拋出問題暗酸韓國瑜，「不知你覺得現在在馬來西亞的那位是屬於那個層級？」

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