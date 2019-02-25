各國均重罰遏阻酒駕...最重謀殺罪 各國規定看這裡

2019-02-25 11:33

〔記者陳宜加／台北報導〕酒駕「零容忍」已是全民共識，法務部擬從刑法著手，修法嚴懲，目前正在蒐集各方意見中。交通部交通委員會今天進行「酒駕現況與修法方向」專案報告，法務部公開各國現行規定，從中可知，台灣目前酒駕罰則其實遠低於不少國家。

根據法務部書面報告，德國規定，酒駕處以1年自由行或罰金刑；若危及他人身體、生命或貴重物品，則處以5年以下自由行或罰金刑。

韓國規定，酒駕初犯者，酒精濃度超過每公升0.2mg，處以1至3年有期徒刑，得併科500萬至1000萬韓幣罰款；第三次以上不分濃度直接判刑。

日本規定，酒駕處以5年以下有期徒刑或100萬以下日幣罰金，酒駕致人死傷加重處罰，致傷處以15年以下有期徒刑，致死則處1年至20年有期徒刑。

加拿大規定，酒駕初犯處以1000元加幣並禁止駕駛12個月，第二次罰30天拘禁並禁止駕駛24個月，第三次罰120天拘禁並禁止駕駛36個月。若酒駕致人受傷，最重刑度為10年有期徒刑；致人死亡者，最重則處以無期徒刑。

美國加州規定，酒駕可能構成二級謀殺罪，源於最高法院1981年判例，當事人過去曾有酒駕被定罪紀錄，且書面或口頭承認酒駕造成他人生命危險，再犯將處以15年有期徒刑至無期徒刑。

法國規定，吐氣酒精濃度超過每公升0.4毫克，處以2年以下有期徒刑與4500歐元罰金，若酒駕致人死亡，最高刑度為5年以下有期徒刑與7.5萬歐元罰金。

立委顏寬恆也調查，新加坡規定，酒駕初犯坐牢6個月並處5000美金罰金，第二次刑期加倍，若致人死傷再加倍罰則，並加入鞭刑。

香港規定，酒駕致死最高10年徒刑、並罰約新台幣19.2萬罰鍰，且若酒精濃度0.15以上，加重監禁15年。中國則規定，酒駕致死最高7年有期徒刑，情節嚴重者可加重判處10年。

法務部次長蔡碧仲表示，各國以加重罰則手段遏阻犯罪，不乏其例。我國現行規定，酒駕致人死亡，處以3年至10年有期徒刑，致人重傷則處以1年至7年有期徒刑。法定刑是否再提高，正積極研議中。

交委會今天通過臨時提案，要求交通部協調其他部會，3個月內研議針對酒駕者一律沒入車輛，並檢討偏遠地區公共交通問題；並要求交通部1個月內研議行政罰與相關管制作為，提高酒駕罰鍰、連坐法、懸掛特殊辨識車牌、加裝酒精鎖等結果。

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