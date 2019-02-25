沒有台商「給統一捐過一分錢」 李戡解讀「白狼」真心話

2019-02-25 00:35

〔即時新聞／綜合報導〕已故作家李敖的兒子李戡近日在中國社群媒體微博發文，分析中華統一促進黨主席「白狼」張安樂曾說「接觸無數台商，『沒有人給統一捐過一分錢』」，他認為，這反映了台商們心態，心裡清楚，在中國待得越久，「通常越不想統一」。

李戡認為，中國當局鼓勵台灣人前來定居的論調「是非常荒謬的」，目前中國有幾十萬台灣商人長期定居，「支持統一的有幾個」？他提到，有次聽聞「張安樂總裁」談及兩岸議題，張自承與許多台商接觸過，都沒有人想要為統一大業奉獻金錢。

李戡認為，實際的狀況是，在中國待得越久的台灣商人，「通常越不想統一」，他認為台商們心裡清楚，唯有維持現狀「才能確保台商利益最大化」，這樣的想法與台灣民眾相近，「台灣人喜歡現狀，不斷獲得讓利」。

李戡的言論引起中國網友撻伐，有中國網友留言寫道「那請問你有什麼好辦法嗎？」、「李敖都沒有了，他會有？」更有中國網友支持市場自由經濟發展，寫道「讓台灣人多賺點有什麼問題嗎？難道日本人、美國人賺了我們不說話」。

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李戡微博傳送門

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