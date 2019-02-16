吳敦義說要勇敢地「自摸」 還「封」張安樂這職位…

2019-02-16 17:13

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市長韓國瑜以麻將桌上有人「相公」，形容國民黨有意參選總統的人選後，國民黨主席吳敦義遇到抽獎活動，總是「自摸」說不停，角逐大位的企圖心不言而喻；看到爭議人物張安樂，還特別「尊」稱他為「安樂侯」，讓張安樂轉身拱手致意，吳敦義接著對張安樂說：「安樂侯，你知否？足大你知不知？」逗得張安樂開懷大笑。

吳敦義今天（16日）出席「高雄市山西同鄉會春節團拜」活動，他送了電鍋當抽獎禮品，主持人邀請他先抽出幸運兒，吳敦義伸手進籤筒說：「可以自摸嗎？」引發哄堂大笑，有人呼應說：「自摸要捐出來」、「還要加碼」，吳敦義回應：「那就勇敢地自摸！」

而中華統一促進黨總裁張安樂也是座上賓，吳敦義特別「尊」稱他為「安樂侯」，讓張安樂轉身拱手致意，吳敦義接著對著張安樂說：「安樂侯，你知否？足大你知不知？」逗得張安樂開懷大笑。

吳敦義以開玩笑的口吻自嘲說，他以前擔任高雄市長期間，感謝市民支持，後來也出任副總統，但最近有人稱他「吳前副總統」，他覺得不太好，因為這樣變成諧音的「無錢」副總統，所以他希望省略掉「吳」字，直接稱「前副總統」，否則他會永遠沒有錢！

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