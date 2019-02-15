台大濺血案受傷生告誹謗 白狼之子不起訴

2019-02-15 11:51

〔記者黃捷／台北報導〕2017年間「中國新歌聲上海」租借台大場地舉辦台北音樂節，引發學生抗議，中華統一促進黨成員也到場鬧事，雙發爆肢體衝突。張安樂之子張瑋事後在臉書貼影片，並指一名受傷學生張耿維罵他髒話，張生認為名譽受損，氣的提告加重誹謗，但台北地檢署認定罪嫌不足，今處分不起訴。

2017年9月24日活動當天，學生及獨派團體在現場抗議，統促黨成員胡大剛看到新聞，立刻號召黨員前往與獨派打對台，雙方起口角還大打出手，導致4名學生受傷，統促黨的張瑋、楊紹瑞、胡大剛、王啟鑌、林紹哲及反擊的學生李柏璋，6人都已遭依傷害罪判刑。

另在案發之後，張瑋在臉書上貼影片，除感謝攝影的網友幫忙還原現場，影片中的字幕還指出張耿維飆罵三字經，張耿維看到貼文認為名譽受損，還另告加重誹謗。

不過，張瑋辯稱字幕不是他上的，僅是轉發網友影片，檢察官勘驗後也發現，影片中確實有人飆罵「操你媽的」，雖因現場混亂，無法辨別是誰罵的，但字幕敘述的事情並非無中生有，遂認定張瑋罪嫌不足，處分不起訴。

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