苗博雅：唯晶100％是中資 中共壓著你低頭

2019-02-24 23:14

〔記者郭安家／台北報導〕國產恐怖遊戲「還願」藏彩蛋，符咒寫「小熊維尼習近平」，引發中國不滿，代理商唯晶科技也喊提告求償。台北市議員苗博雅表示，按商業邏輯，習維尼彩蛋對遊戲投資人、代理商並沒有傷害，或許還刺激銷量，這樣急忙切割、施壓，唯一合理原因就是中國政府的恫嚇和紅色資本影響力；她查唯晶科技資金來源，原來100％是中資。

苗博雅表示，習維尼彩蛋，在民主國家只是一個普通的政治嘲諷，按純商業邏輯，所有代理商和投資人應該是笑呵呵地賺錢，他們卻反而逐一切割、揚言提告，搞到製作團隊赤燭不得不二次致歉；求償風險，對赤燭似乎是很大壓力。她非常好奇有沒有中資影響力？果不其然唯晶科技在內4家關連企業，中資持股比例都是100％。

她表示，紅色資本可怕之處，並不是它一開始就張牙舞爪。相反的，紅色資本會在你需要的時候，慈眉善目地幫助你，過程當中還能一路合作愉快；但遇到中共的壓力，原本像天使一樣伸出援手的紅色投資人，就會變成中共壓著你低頭下跪的看不見的手。平常讓你以為沒關係，但重要時刻，你才發現要害已經被掐住，這就是紅色資本的力量。

苗博雅說，唯晶科技雖然創辦人和管理階層都是台灣人，在關鍵時刻，面對中資股東，或許也不得不選擇揚言對沒有造成商業損失的合作夥伴提告。在民主法治社會，任何人都有依法做生意的自由，也有依法提告的自由；台灣是民主法治社會，中國人都可依法律或契約，到台灣法院打官司捍衛權利，唯晶科技當然有權提告求償。

她表示，可理解新創團隊接受中資投資，人在屋簷下不得不低頭，但「還願」道歉事件，並非單純在商言商，而是中國限縮言論自由造成的政治壓迫，中國做生意的人，沒辦法真正在商言商，這是中資帶來的非理性政治風險。但台灣政府鼓吹創業，卻提不出刺激本土資金投資的解決方案，只能放任中資填補台灣的資金需求，紅色資本影響下，創新創意空間到底還會剩多少？

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