軍備局少將月底退伍轉任中科院 為兵工廠併入中科院做準備

2019-02-24 11:42

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方力拼今年通過修法，要將4個兵工廠併入中科院，巧的是，主管4個兵工廠的軍備局生產製造中心主任羅意中少將，在本月底就要軍職退伍，並轉往中科院任職，就是為了日後各兵工廠併入中科院做先期準備。

軍方官員今天指出，中科院為了執行三軍裝備的研製，已在院內打造三軍業務平台，羅意中少將退伍轉任中科院，將安排出任主管陸軍業務平台的督導長。

軍方媒體軍聞社也報導指出，國防部長嚴德發昨日頒授軍備局生製中心主任羅意中少將干城甲種二等獎章，表彰他服務軍旅期間，盡忠職守，積極任事的卓越表現。

嚴德發致詞時表示，羅意中主任民國74年畢業於理工學院，服務軍旅長達33年，曾歷任205廠副廠長、廠長及生製中心副主任等要職；尤其，他在任職生製中心主任的4年期間，督導執行軍品研發、生產製造、作戰測評，以及歷次重大災害後勤支援等工作，對建立國防自主能量與推動國軍後勤資源整合，提升後勤支援效能與維護部隊戰力，貢獻卓著，功不可沒。

嚴德發也期盼羅意中轉任至中科院服務後，能持續發揮個人專長，扮演國軍與中科院的橋梁，提供國軍專業建言，協助國軍精進軍品研發與後勤作業。

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