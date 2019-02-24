黃安發文批蘇貞昌「這裡」露餡 遭酸：你真的愛中國嗎？

2019-02-24 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長蘇貞昌日前霸氣表示「剩一支掃帚我都跟你（中國）拚，攻打台灣要付出代價，台灣人不是被嚇大的」，一翻言論引起網友稱讚。對此，有「舔共藝人」封號的黃安發文狠嗆蘇貞昌，「如果把台灣帶入戰火，我第一個拿畚斗幹」！不料卻被網友發現他是用iPhone發文，酸酸地問他「你真的愛中國嗎」？

蘇貞昌日前受國民黨立委賴士葆質詢時，在備詢台上霸氣表示「剩一支掃帚我都跟你（中國）拚了」，引起網友狂讚，也激起熱愛中國卻享用台灣健保、過氣老藝人黃安的怒火。黃安今天在微博發文說，「這種台獨如果把台灣帶入戰火，我第一個拿畚斗幹他！全是嘴炮！拉倒吧！」

結果文章被轉發後，有網友發現文章顯示「來自iPhone客戶端」，也讓不少網友譏笑「愛中國，用美國貨」、「身為中國人拿美國貨 恬不知恥」、「用啥唉鳳 愛中國就是要用小米華為」、「你的華為呢」、「堂堂正正的中國人，竟然私通美帝拿iPhone」！

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