蘇貞昌回擊批評：就算只有一支掃帚 也會跟中國周旋到底！

2019-02-23 19:06

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌昨天（22日）到立法院備詢，國民黨立委賴士葆質詢時，針對兩岸議題砲火相當猛烈，詢問「若兩岸打起來，院長要不要站到第一線？」蘇貞昌強調，若真的開戰，「有隻掃把，我都拿起來，絕不投降」，要表達「保護自我的決心」。對此，台中市長盧秀燕今天批評這是嚴重失言，蘇貞昌今晚在臉書回應說，身為一個台灣人，他有一顆保護國家的決心，「就算只有一支掃帚，我也會跟敵人周旋到底！」他認為，台灣人不是被嚇大的！

盧秀燕今天說，中部民眾希望政府能夠致力兩岸和平、長治久安，但最近中央的發言讓民眾非常擔心，納悶「到底政府在搞什麼？」、「政府不是應該讓民眾安心嗎？」怎麼行政院長蘇貞昌在立法院說要拿掃帚奮勇抗敵，蔡總統說可以做第一波抵抗，然後等其他國家來救援。她抨擊，「這是何等笑話？」，兩人的講話都是「嚴重的失言」。

蘇貞昌今天在臉書表示，我們的國家擁有現在的民主生活，是幾個世代的人奮鬥的結果，我們有責任世世代代傳承下去。

他說，身為一個台灣人，他有一顆保護國家的決心，「就算只有一支掃帚，我也會跟敵人周旋到底！

蘇揆強調，要讓敵人知道，要攻打台灣就要付出代價，因為台灣人不是被嚇大的。

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