新北總預算案闖關 朝野上演「表決」vs.「撤單」大戰

2019-02-23 16:43

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會第3次臨時會今天進行最後一天議程，為了市府今年度總預算案能不能順利過關，朝野黨團都發出動員令，不惜最後進行表決大戰；會議進行不到30分鐘，國民黨團、民進黨團就槓上，為了撤單還是表決，雙方激烈攻防，在無黨團結聯盟總召蔡錦賢動議休息協商下，議長蔣根煌裁示休息協商。

為了總預算案，朝野雙方總動員，66席議員除了少數幾人請假無法出席，幾乎都在座位上備戰；會議一開始，進行衛生局預算的7張刪減動議單討論，民進黨團總召何博文要求衛生局長說明。

衛生局長說明後，何博文說，提出刪減動議單主要是希望衛生局對政策執行的成效說明。陸續有其他議員舉手要發言，國民黨團書記長周勝考見狀發言說，如果要繼續討論，他建議停止討論進行表決。何博文聞言說，原本打算要撤除刪減動議單，沒想到執政黨團說要表決。

何博文說，民進黨團不求戰，但絕不畏戰，是國民黨團關閉協商大門，還提出表決要求，痛批市府是「求戰的市府」。

周勝考說，已經協商多天沒結果，反擊何博文說，「是我說要表決後，你才說要撤單，不是我無情；如果你說要撤單，我說要表決，那就是我不對」；議場一時「撤單」、「表決」喊聲對峙，民進黨議員李余典、陳文治要求議長裁決，最後在無黨總召蔡錦賢建議下，議長裁示休息再度協商。

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