兩岸和平協議被質疑 國民黨稱李、扁都有類似主張

2019-02-23 16:19

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席吳敦義最近拋出兩岸和平協議議題，遭綠營質疑，國民黨今日再度說明強調，李登輝、陳水扁兩位前總統時期都有相關主張，儘管名稱略有不同，內涵精神卻極為類似，都是要藉此謀求兩岸和平穩定，顯然兩岸和平協議是不分藍綠共同都有的主張，呼籲民進黨不要昨是今非、自打嘴巴。

國民黨指出，李登輝在民國85年2月23日舉行的中外記者會上即曾明白表示，兩岸目前首先要做的就是「和平協定」，然後才會推動三通以及兩岸領導人互訪，陳水扁則是在民國93年2月3日的總統府中外記者會中，提出由兩岸簽署「和平穩定互動架構協議」，依循「和平原則」及「建立協商機制、對等互惠交往、建構政治關係和防止軍事衝突」等議題，進行正式談判。

對於行政院長蘇貞昌舉二次大戰為例，指英國當年跟納粹德國簽和平協議，最後卻換得戰爭，國民黨反駁表示，陳水扁當年提出兩岸協議主張時，也以歷史經驗為例，指在因主權問題引發衝突的中東，以色列與埃及、約旦都曾簽署和平協定，並以此佐證和平協議的必要。

國民黨說，希望蘇貞昌在發言前能先請教一下陳水扁，不要老是黨內互打、自相矛盾。

國民黨強調，李登輝、陳水扁都主張與對岸簽訂協議（定），以謀求兩岸和平，前總統馬英九執政8年期間，更以積極作為維持兩岸和平穩定發展，而且事實證明兩岸和平協議本身就是長期以來藍綠都曾有的共同主張，民進黨人士連日來不斷的扭曲污衊，甚至誣指和平協議為投降協議等，只凸顯民進黨的兩套標準。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/