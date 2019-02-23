MWC大會矮化台灣為中國一省 外交部嚴正抗議

2019-02-23 15:19

〔記者彭琬馨／台北報導〕即將在本月25日舉行的世界行動通訊大會（MWC），今年由英國GSMA （Group Special Mobile Association, GSMA）與西班牙FIRA Barcelona共同舉辦，卻發生報名網站以「TAIWAN, PROVINCE OF CHINA」稱呼我國一事，導致我國相關業務主管官員無法出席。外交部對此表達最嚴正的抗議及不滿。

MWC是全球最重要的資通訊產業盛會之一，我國代表歷年均以「TAIWAN」名稱報名與會，今年是首次遭到矮化。外交部得知相關訊息後，在第一時間即指示我駐英國、西班牙等代表處多次進洽GSMA及FIRA Barcelona展覽中心，要求其等改正對我不當稱謂，但GSMA等仍決定依據「聯合國」（UN）及「國際電信聯盟」（ITU）網站使用的不當稱謂稱我，拒絕更正。

外交部說，我國資通訊產業係全球供應鏈重要之一環，GSMA等基於政治考量擅改我名稱，導致我國主管官員無法援例與會，已違背其非政治性組織的本質，更嚴重傷害全球資通訊產業的交流與發展。GSMA等因政治因素而影響商業行為的態度與立場，外交部予以強烈譴責。

外交部強調，無法接受GSMA等屈服於政治壓力的不當作法，將協同國家通訊傳播委員會等相關部會，持續結合理念相近國家與友我力量，促使GSMA等摒棄政治考量，儘速改正其報名網站對我的不當稱謂，以維護我方與會權益。

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