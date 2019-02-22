做了這件事愧疚至今…柯爸：我覺得欠自己的孩子

2019-02-22 20:51

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲的媽媽何瑞英、爸爸柯承發今晚上廣播節目《POP大國民》，接受主持人黃暐瀚訪問，柯爸談到過去曾打了柯文哲，事後感到很後悔，柯爸坦言，覺得對柯文哲很虧欠，「我覺得欠自己的孩子，所以現在和妻子兩人自力更生，不要再麻煩他」。

黃暐瀚問到柯文哲似乎很怕爸爸？柯媽說，柯文哲在台大醫院上班時，姑姑常到醫院找他看診，但柯文哲忍不住向柯媽抱怨，「我也是給醫院請的」，後來柯P告訴姑姑，要幫她轉其他科別看病，卻介紹到精神科，姑姑轉而向柯爸抱怨，柯爸當天開車到台北罵柯文哲，甚至打了柯文哲，柯文哲當時立刻跪下，也不喊反抗。

柯媽說，當時她不捨得，要柯文哲不要跪了，甚至說「我是媽媽也有一半的權力耶」，但柯文哲仍不起來；事後柯承發開車回新竹，柯文哲還不停打電話關心爸媽是否平安到家，因為他擔心爸爸心情不好，開車會有危險。

其實，過去柯媽受訪講過這件事，柯爸也曾說覺得自己不對，當時生氣是因小時候都是靠柯文哲的姑姑擔起家計，才會生氣對兒子動手。柯爸今天透過廣播表達對兒子的心情，更直呼覺得自己對柯文哲感到很虧欠，所以現在和妻子兩人自力更生，不要再麻煩兒子。

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