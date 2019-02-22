跨區選立委要道歉嗎？謝龍介嗆段宜康：下來選 我等你

2019-02-22 16:43

〔記者楊金城／台南報導〕立委段宜康抨擊謝龍介，才選上台南市第八（北區、中西區）選區市議員，就跨區參選台南第二選區立委補選，是否要向原選區市民道歉？如選不上，要留第二選區再選？謝龍介今天回嗆，下屆第二選區立委選前4個月，段宜康可將戶籍遷來，「年底我會在麻豆等你！」

謝龍介今天下午到麻豆路口開講拜票，他說，民進黨台南立委不願兩岸交流，因為農漁民都未獲照顧，以致水果、魚等農產品只能擺爛，鄉親支持者希望他擴大服務，既然他在北區、中西區能做得好，所以就來第二選區幫助農漁民和勞工，許多選區鄉親幫他加油打氣當啦啦隊，希望他擴大服務，也是原議員選區鄉親對他的期待，所以沒有道不道歉問題。

謝龍介說，段宜康如覺得郭國文不夠強，沒有問題，下屆第二選區立委選前4個月，可將戶籍遷來，「年底我會在麻豆等你」，不要問他選不選，段宜康自己下來，不要只出張嘴，不會要你吞球，只要段宜康遷戶籍，「我在麻豆等你」，看誰會為基層農漁民出力打通路。

謝龍介說，新潮流傾全流之力對付他，他不會退縮，奮力對戰。

對於賴清德今天輔選郭國文，謝龍介說，「清德兄，如果沒有土包子幫你，你會當院長？當神？既然下了神壇成為凡人，重回基層路口聽人民聲音，為時未晚，多聽聽農漁民當時支持你、為何如今視你無見。」

無黨籍候選人陳筱諭說，之前要求謝龍介辭去市議員，如今新潮流段宜康跟進，顯見民進黨已經告急。她批評，無論藍綠都只思考到自己的政治版圖，從未真心顧及在地鄕親的權益，只有在地鄉親挺在地的她，基層拚高層，才能選出真正能反映第二選區選民的心聲和需求。

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