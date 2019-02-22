兩岸和平協議如92共識！ 律師以故事諷：滯銷品新包裝

2019-02-22 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席吳敦義日前拋出，若國民黨重新執政，將與中國簽兩岸和平協議，言論引發爭議，總統蔡英文則回應，台灣社會不會接受傷害國家主權的任何協議。律師林智群則以一則故事嘲諷92共識與兩岸和平協議，直言兩岸和平協議就只是換了新包裝的滯銷品92共識。

林智群以「一個行銷的故事」為題在臉書表示，前陣子在超商發現一個超厲害的行銷案例，有一個A產品本來賣得不太好，後來換了一個包裝，偽裝成B產品重新拿出來賣，竟然一堆人以為是不同產品，果然行銷是一門大學問呢！

林智群說明，A產品的外包裝是「92共識」，打開後裡面是「一個中國」，超商老闆本來聲稱這個產品還有添加「各自表述」的成分，但卻被製造商打臉，指產品裡面沒有「各自表述」這個成分。結果A產品銷量大減完全滯銷，超商老闆雖然不滿製造商拆他台，但礙於製造商勢力大不敢得罪，只好摸摸鼻子算了。

他說，後來超商老闆很厲害，把A產品換一個新包裝「和平協議」，假裝是B產品，結果大家看到「和平」兩個字都覺得很吉利，以為是不同產品，銷量就上升了！

林智群酸諷，這個故事告訴大家，如果產品不行，換個包裝會更好！網友也留言「一路騙到底...」、「文盲理茫的消費者會買單！」、「比喻的好，簡單易懂」、「反共不能 舔共萬能」。

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