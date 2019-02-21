不用質詢…韓國瑜、陳致中首次分享「愛與包容」

2019-02-21 11:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今出席二二八英雄返校、公義遊行記者會，不但與高市議員陳致中比鄰而座，兩人一起拿著「愛與包容」看板，分享對族群融合的想法，陳致中笑說，今天不用質詢。

二二八事件72週年紀念活動，英雄返校、雄中自衛隊出巡，是由立委許智傑、前高市議員蕭永達、高雄中學、高雄女中、高雄高商、高雄高工、雄中校友會、高雄西區扶輪社等單位聯手策畫，高雄市政府多個局處也積極協助，預定2月24日上午，由雄中出發遊行到高雄火車站。

前高市議員蕭永達透露，主辦單位事先行文高雄市政府、邀請市長韓國瑜出席，韓國瑜因為當天將率團出訪新馬、無法出席，卻主動表態願參加活動前記者會，表達對該活動的支持。

韓國瑜今到場時，與高市議員陳致中坐在隔壁，發言時也分享對族群融合的想法，最後更與陳致中一起拿著愛與包容看板，成為全場焦點。

陳致中表示，這裡不是質詢、不用針鋒相對，對於韓國瑜願意支持與出席記者會表示肯定；韓國瑜則笑說，陳致中議員好像昨天還在罵他，不過他也認同這場活動意義，希望大家都能體會愛與包容的精神。

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