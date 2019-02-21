台灣這4排名都贏中國！AIT前處長：人民該對國家更有信心

2019-02-21 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕前美國在台協會臺北辦事處長司徒文（William Stanton）近日在《Taiwain News》撰文，提出多項報告並引用各式數據，大力讚賞台灣在國際上非凡的成就與地位，同時司徒文也指出，「民眾該對自己的國家更有信心」。

根據《台灣英文新聞》報導，司徒文引述學者報告指出，儘管台灣資源不是頂尖，但是台灣2300萬的人口數量已超出全球77%的國家，土地面積也贏過46%的國家，算是一個「中等強國」；司徒文更稱讚台灣的貿易成果令人「刮目相看」。

多項報告與數據，顯示台灣有堅強的綜合實力，並有至少4項排名贏過中國

《華爾街日報》和美國傳統基金會發布的2019年《經濟自由度指數》指出，台灣在186個國家當中排名第10，遠遠超過德國（25）、南韓（27）、日本（30）、以色列（31）、法國和中國（110）。

在世界經濟論壇公佈的《全球競爭力報告》中，台灣在2018-2019年度排名第13，超過澳洲（14）、南韓（15）、法國（17）、以色列（20）和中國（28）。

在世界銀行所公佈的《經商容易度調查報告》中，台灣排名第13名，領先澳洲（18）、加拿大（22）、德國（24）、法國（32）、荷蘭（36）、日本（39）和中國（46）。

在《世界概況》的156個國家中，賴索托和南非分別在貧富差距最大的國家中排名第1和第2名，而其他如香港（9）、中國（31）、馬來西亞（32）、新加坡（38）和美國（41）也在前三分之一，而台灣則排名第112。

除了數據顯示台灣在國際上的不凡實力，司徒文在文章中也盛讚台灣是全球多項新創科技的「領頭羊」，在工業設計、硬體以及創業投資方面，更是領先其他亞洲城市；此外，在2015年的「國際學生評估項目」中，台灣在數學與科學項目更在70多個國家與地區中獲得第四名佳績。

除了以上種種，司徒文表示，台灣最寶貴的資產，就是有非常善良的人們，更重要的是，台灣是個「自由、民主且快樂的國家」。司徒文表示，台灣曾在調查中榮獲「對外國人友善城市」、「外國人最喜居住國家」第1名，廣受外國人稱讚，希望台灣人民在審視自己國家的時候，能多珍惜、重視台灣在國際上的重要成就，並改變對自己國家沒自信的態度。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/