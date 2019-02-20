蔡總統感謝駐台使節幫助 向國際喊話「Taiwan can help！」

2019-02-20 19:50

〔記者呂伊萱／台北報導〕總統蔡英文今晚出席駐台使節春宴，除了例行地感謝使節過去一年的協助，更特別分享台灣在醫療、公衛、農業等領域為世界的積極貢獻，強調台灣不只是爭取國際空間，重要的是能為國際社會帶來正面影響和貢獻，「Taiwan can help！」總統也說，台灣將繼續扮演區域穩定和平力量，用善意擁抱世界，堅定自由民主信念。

外交部今晚在台北圓山大飯店舉辦以「Brilliant Taiwan」為題的新春聯歡晚會，宴請各國駐台使節。蔡總統、外交部長吳釗燮、國安會秘書長李大維、監察院長張博雅，與美國在台協會處長酈英傑、日本駐台代表沼田幹夫、駐台使節團團長尼加拉瓜駐台大使達比亞及多名友邦大使均出席，總統府資政辜寬敏等人亦參與晚宴，與各國駐台使節一同迎接新的一年。

蔡英文致詞時首先感謝使節們過去一年中的協助，也細數重要國際支持，例如上月WHO執委會中，友邦海地、巴拉圭、史瓦帝尼、瓜地馬拉、尼加拉瓜、索羅門群島與美日等國，都公開為台灣發聲，強調台灣在公衛領域能為全球帶來積極貢獻。

蔡總統並接著舉例說，她去年訪問非洲和中南美洲，實地見證台灣的醫療、農業等成熟技術，在地球不同角落開出美好果實。以今年是豬年而言，她分享，台灣技術團運用多年養豬經驗，在史瓦帝尼、尼加拉瓜和索羅門群島等友邦，培育出適合當地環境的新豬種。

蔡總統說，類似故事還有很多，反映台灣不只要爭取更多國際空間，更重要的是台灣會為國際社會帶來正面影響和貢獻，簡單說「就是Taiwan can help！」總統重申，台灣在新的一年將繼續秉持互惠互助精神，對世界抱持善意，張開雙手、擁抱世界，堅定自由民主普世價值，和國際社會互動。

總統說，在亞洲，台灣會繼續扮演區域穩定和平力量，並透過新南向政策深化貿易和人才交流；在全球層次，台灣則將持續落實SDGs和氣候變遷綱要公約，善盡國際社會負責任成員義務。總統也感謝美、日、歐等重要夥伴對台灣的支持，表示將開啟更多對話，將實踐民主的經驗分享給世界。

吳釗燮致詞時也說，台灣尊崇民主自由與人權，並發揮軟實力、對國際社會做出有意義貢獻，是國際社會正向助力，也是不可或缺的全球夥伴。使節團團長達比亞致詞時，則引用蔡總統在法新社專訪中的談話，以「堅韌」肯定台灣，也祝福台灣與各國的邦誼在所有朋友的努力下，更加鞏固及深化。

外交部20日舉辦「外交部108年新春聯歡晚會」，駐台使節團團長達比亞（右起）、總統蔡英文、外交部長吳釗燮一起舉杯向全場貴賓致意。（記者黃耀徵攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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