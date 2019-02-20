自虐很靈驗？ 王世堅：蔡英文連任我跳海慶祝

2019-02-20 19:03

〔記者郭安家／台北報導〕總統蔡英文宣布競選連任，自嘲有「扶龍命格」的台北市議員王世堅今天（20日）下午再喊出新賭注，若蔡英文順利連任，他絕對會選一個風和日麗、海象好的時候，跳海慶祝，姿勢會更優美、態度會更從容！他還說，過去打賭都是自虐，「懲罰我自己的都很靈驗」。

被問及跳海賭注，是不是希望助攻民調低迷的蔡英文？王世堅說，不認為蔡英文這樣子的民調叫做低迷，雖然目前暫居下風，但還是有20％的鐵粉，相信各黨都確定正式人選後，民眾會有新選擇。而這次跳海賭注，他一定會說到做到，而且他過去紀錄非常好。

王世堅也提到，從高雄市長韓國瑜民調領先看來，國民黨四大天王從今起大概江河日下，大江東去了啦！韓國瑜才剛當選兩個多月，就獲得這麼高的支持度，反觀四大天王卻越來越不受關注，即便前新北市長朱立倫還難攖其鋒。他說，國民黨四大天王，沒一個能打的，也沒有一個經得起檢驗，重返政壇的韓國瑜，就可把四大天王打趴，蔡英文大可一搏。

王世堅還說，目前韓國瑜、台北市長柯文哲暫時領先，但柯文哲已走下坡了，所以蔡英文的支持度是很厚實的。

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