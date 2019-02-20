高市邀中國電商平台「拼多多」來台教戰 遭批風評不佳

2019-02-20 15:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為開拓高雄在地產品的外銷出路，高市府3月將邀請中國前三大電商平台「拼多多」來台教戰，舉辦「運用跨境電商平台搶占全球市場教戰說明會」；但遭網友批評說，「拼多多」的風評差，網站上的山寨侵權商品氾濫，不建議透過「拼多多」推廣台灣產品。

高雄市經發局今天指出，「拼多多」創立3年多，去年在美國納斯達克掛牌上市，廠商免上架費與抽成，目前已有200多萬戶上架廠商、線上買家超過4億人，平台成交金額超過4千億元人民幣。

據了解，這次會議是由副市長葉匡時牽線，目前報名已近8成。經發局強調，希望讓高雄業者了解人氣電商「拼多多」的實務操作方式，透過一日課程，從基礎營銷到限時秒殺、廣告行銷等主題，由「拼多多」旗下多多大學的專業培訓講師現場解說，讓業者迅速掌握銷售技巧。

高市經發局表示，未來也會透過財團法人商業發展研究院，與天貓、淘寶等中國知名電商平台接洽合作。

不過，許多網友批評「拼多多」的風評不佳，網站仿冒品充斥，曾遭中國主管機關關切，網站上的東西雖然便宜，但山寨侵權商品氾濫，。

有台商則反應說，「拼多多」分銷體系客戶群是最底層的民眾，在中國至少有8億的客戶群體，這樣的群體不是在乎質量，而是在乎價格，因此「拼多多」是拉低品質，雖然用的人多，但是真心不建議用那個推廣台灣產品。

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