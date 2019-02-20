鄭南榕殉道30週年 自由之路藝術節啟動文化社運

2019-02-20 13:29

〔記者謝君臨／台北報導〕致力推動台灣獨立運動的鄭南榕，至今殉道30年，鄭南榕基金會本著「啟動」與「連結」的初衷，串聯全國各地的文化團體，共同獻上「自由之路藝術節」活動；鄭的遺孀葉菊蘭說，藝術節象徵新時代的開始，想要了解一個世代，當初這個人為何這麼做，藝術家把它呈現出來了，也看到鄭南榕當初心裡的溫柔。

基金會今舉辦「自由之路藝術節」發布記者會，以沿著「米樂線」，循著「好民線」，好國好民在「自由轉運站」交會的「兩站一線」設計概念，於2月至5月在宜蘭、台北、桃園、台中、彰化和台南展開，邀請民眾走進以自由、利他、原創和自決為核心價值的藝術節，感受自由藝術的穿透力。

葉菊蘭表示，先生逝世至今30週年，台灣社會變化很大，30年前的威權時代，社會運動、言論自由被打壓，30年後，我們可以選自己的總統，現在的嬰孩一出生，自由好像是很自然的事情，沒有特別受到限制的感受，很多人問鄭南榕當年為何要這麼做，當時代轉回30年前的背景時，你就知道他為何會這樣做。

葉菊蘭說，對他們這個世代的人來說，有急迫感、焦慮感，擔憂鄭南榕當年追求的自由國度，在他們有生之年能否實現，想要享有自由、獨立的國度，我們透過不同的藝術表現共同開創，這是全民性的運動，不只是政治工作者的工作，藝術節象徵著新時代的開始，點一把火、拋一塊磚，讓大家參與。

好民文化行動協會理事長楊宗澧說，帶有意識形態的藝術展覽，帶入轉型正義、獨立建國理念，轉型正義的實現，不只是政府，民間也須付出很大的力量，透過藝文展演，傳達轉型正義的理念，要有真相，才有和解的可能，「文化台獨」會真正改變台灣，建立如同鄭南榕所說的，我們是「好國好民」，真正改變台灣。

基金會指出，藝術節連結各地文化團體與各項領域的藝術創作者，期盼系統性的編織自由創作網絡，啟動集體維護人權、展現創意、轉型正義和建立國格的文化社會運動。

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