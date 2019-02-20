台灣貸款友邦尼加拉瓜惹議 外交部：尼國允用於重建

2019-02-20 11:15

〔記者呂伊萱／台北報導〕我中美洲友邦尼加拉瓜因血腥鎮壓遭國際孤立，19日尼加拉瓜國會通過來自台灣的1億美元貸款案，外媒報導此貸款為奧蒂嘉政府「提供一線生機」。外交部今天對此表示，我方為協助尼加拉瓜重建，基於協助尼加拉瓜民眾的人道考量，同意提供商業性貸款。

尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）去年面臨反對社會安全改革的抗議行動，使出血腥鎮壓手段，超過320人在政府鎮壓行動喪生，也因此遭到國際孤立，停止金援。美國總統川普曾直言，尼加拉瓜、古巴和委內瑞拉的「社會主義奄奄一息」，美國去年更頒布一項法律，使得尼加拉瓜難以取得多邊貸款。

《路透社》報導，尼加拉瓜國會19日接受台灣政府提供的一項為期20年的1億美元貸款案，並指出此舉為奧蒂嘉政府「提供一線生機」。

外交部今天對此表示，尼加拉瓜為我國中美洲友邦，去年4月間發生動亂，造成民生經濟及境內基礎建設與觀光設施嚴重毀損。為協助重建工作，我方經過審慎評估，同意提供商業性重建貸款，相關協助均是基於協助尼國民眾的人道考量，期盼尼加拉瓜人民生活及社會秩序及早恢復正常與穩定，尼國政府承諾也將此筆貸款妥善運用於上述相關領域。

外交部並說，我國期盼尼國內部爭議能透過和平及民主程序，以理性對話的方式獲得解決，此一立場與國際社會主流意見一致。

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