外媒示警！我太平洋友邦恐在今年與中國密切合作

2019-02-20 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年頻挖我友邦，在去年與薩爾瓦多斷交後，邦交國減至17個。英國媒體報導，台灣在太平洋的6個邦交國，將在今年尋求與中國密切合作，對台外交是一大警訊。

《每日電訊報》報導，太平洋島國論壇秘書長泰勒（Meg Taylor）2月在萬那杜首都維拉港發表演說時表示，「是時候討論該如何就市場、科技、金融與基礎建設等議題上與北京共同合作」、「探索中國海上絲路與湛藍太平洋往來的可能性，可給予我們進軍亞洲、拉丁美洲新市場的靈感。」

報導指出，中國對太平洋島國論壇施加的一中政策壓力越來越重，要以此來孤立台灣。知情人士告訴澳洲《ABC》，中國官方說服太平洋島國論壇接受共產黨是台灣合法政權的立場，對於友邦不多的台灣來說，中國的行為極為挑釁。

報導寫道，當美、澳、日對中國在太平洋地區的影響力日漸增加感到擔憂之際，中國仍持續挖腳台灣盟友。英國諾丁漢大學中國研究院學者分析，中國的目標在削減美國的影響力，「中國試圖擴展自身影響力，太平洋國家已經成為新的戰場」、「若這些國家和台灣斷絕往來，美澳要和他們打交道難度有增無減。」

我國位於太平洋的6個友邦為：吉里巴斯、馬紹爾群島、諾魯共和國、帛琉共和國、索羅門群島、吐瓦魯國。

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