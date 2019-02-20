改善兩岸關係 美學者：非蔡英文責任，習近平應負責！

2019-02-20 07:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國不斷施壓台灣國際空間，導致兩岸關係惡化，紐約智庫外交關係協會（CFR）亞洲研究部主任易明（Elizabeth Economy）昨天表示，不認為開啟兩岸談話是總統蔡英文的責任，中國國家主席習近平須負責突破兩岸僵局。

根據《中央社》報導，易明昨天表示，習近平將兩岸統一與實現「中華民族偉大復興」掛鉤，實行極具脅迫性的對台政策，包括掠奪邦交國、威脅國際企業不得將台灣視為獨立實體、干預台灣地方選舉、企圖以減少中客赴台傷害台灣經濟。

1970年代初期時任美國總統的尼克森，扮演美中破冰關鍵人物。紐約智庫美中關係全國委員會（NCUSCR）會長歐倫斯（Stephen Orlins）認為，蔡英文能成為兩岸關係上的尼克森；但易明認為，「我不認為當（兩岸關係的）尼克森是蔡英文的責任，我認為這是習近平的責任。」

易明也表示，現在到2020年大選，兩岸關係不大可能改善，癥結在於習近平無意改善雙邊關係，蔡英文也很難在九二共識上做出讓步。

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