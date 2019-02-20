轟民進黨「每天嗆中國」 網友反嗆柯P「每天都在舔共」

2019-02-20 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨（18日）播出的「關鍵時刻」專訪中，除了重砲抨擊民進黨新潮流，也對自己因「兩岸一家親」而遭受非議感到忿忿不平；對於總統蔡英文近日對中國發表強硬談話，柯文哲更表示「每天都嗆中國，到底要搞什麼」。對此，有網友不滿反嗆「每天都在舔共，到底搞什麼」？

柯文哲在18日晚播出的電視節目專訪中，對於自己近來發表與兩岸有關的言論頻頻惹議，柯文哲不滿表示「到今天為止，柯文哲在台灣主體性、台灣優越性、台灣民主自由的堅持，對台灣土地的感情上，到底做錯什麼事情？我不過講了一句兩岸一家親。」柯文哲表示，之前會講到兩岸一家親，是為了舉辦2017台北市大運，他表示「台中的東亞青運，不是不見了嗎？」更嗆「我講白一點，你民進黨如果那麼厲害，不然你自己去處理」。

柯文哲也強調表示，自己從來沒說過「一個中國」與「九二共識」，之前發表的兩岸議題談話，只是對中國表達出善意，畢竟台灣對外貿易比重高。對於民進黨近日頻頻對中國發表強硬談話，柯文哲則表示「你明明就在跟人家做生意，啊你每天要跟人家嗆聲，要跟別人拼命，到底是在搞什麼，我也看不懂」。

對此，臉書粉專「只是堵藍」不滿表示，「人家習包子（習進平）說九二共識、一個中華人民共和國，一國兩制就是統一後的台灣制度，然後你還在不能得罪中國，拜託，你到底要『禮讓』中國到何時？」

文章下方，不滿地網友也紛紛留言表示「柯屁每天都在舔共，到底搞什麼！？」「奴才無誤」、「亞斯柏格遇到中共就全好了，中共是有什麼秘方治亞斯嗎」；也有傷心的網友表示「非常走鐘，唉」、「我欣賞的柯阿北已死」、「後悔把票投給他了...」「我心中的柯文哲已經變了」。

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