台美中對統獨議題「各存幻想」 學者警告：戰爭恐在今年爆發

2019-02-19 15:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平去年重申統一決心，且聲稱不放棄動武。加深外界對兩岸問題的擔憂與關心。有專家撰文分析，台、美、中在兩岸議題上各有一廂情願的幻想，可能導致戰爭等級的衝突在今年發生。

英國曼徹斯特大學中國研究院教授葛小偉（Peter Gries）與東亞政策博士候選人王韜（音譯，TAO WANG），在權威雜誌《外交》聯合刊登專文，認為在兩岸議題上，北京相信若出手對付台灣，美國將視而不見；台北則說服自己中國並沒有侵略台灣的打算；美國總統川普則覺得自己能左右局勢且不會帶來任何後果。在三方各有錯誤認知的情況下，發生衝突的機率有增無減。

文中整理過去多名學者、專家發言，指手握大權的習近平在尋求自己的歷史定位，能讓他成為中國共產黨史上最為大領導人的任務只有一個，那就是統一台灣。其它顯露出中國入侵台灣的跡象，包括解放軍特地建造台灣總統府模型來軍演、中國首艘航母遼寧號繞行台灣、習近平欣賞俄國總統普廷對克里米亞的強硬作風、中國內部的武統聲浪越來越高等。

台灣方面，則不斷說服自己中國不會發動侵略，像是總統蔡英文曾稱習近平為「李姓決策者」。認為中國不至於衝動發動戰爭，讓日本和美國牽涉其中，或是覺得中國內部有太多問題，無暇對外開戰。專文點出，上述觀點讓台灣輕忽了中國的武力威脅。台灣採行募兵制讓情況雪上加霜，2018年的一項民調顯示，超過4成民眾對國軍保衛台灣沒有信心，65%的人則認為中共不會武力犯台，僅6%相信中共極有可能武統。

專文表示，台灣的軍力縮減加深了對美國的依賴，而在川普喊出「美國優先」後，許多中國人相信美國會對台灣見死不救。美國過去數十年採行「雙重嚇阻」（dual deterrence）維持台海和平，警告北京不得任意攻擊台灣的同時承諾不會支持台灣獨立。另一方面，台灣只要不宣布獨立，美國就會協防。但川普上任後打破了這道脆弱的平衡，先是與蔡英文通電，又說要重新審視一中政策，引發中國不滿，後來川普退讓，與習通電時強調會維持一中政策。不過去年2月美國會通過的「台灣旅行法」，以及川普對中發動貿易戰等種種作為，讓中國認為川普利用台灣當作新冷戰的武器，此舉加深了統一的急迫感。

文末寫道，台灣與美國即將到來的2020總統大選，其結果可能會減緩武統台灣的步調，因為去年台灣的九合一大選中，執政的民進黨慘敗，若蔡英文在總統大選敗給國民黨，親中氛圍下強力武統的可能性大減。美國的期中選舉也因民主黨表現較佳，增加了川普落選的可能性，這也可能減少武力犯台的機會，因為川普具有商人、孤立性格，可能會在權衡利弊後捨棄台灣，他的繼任者則會對武統感到排斥，反而不易打交道。

然而，中國內部也有一種只需發動經濟封鎖，不費一兵一卒就能奪回台灣的聲音。作者強調，這樣的想法純屬妄想且非常危險，收緊對台灣的軍事、經濟繩索，可能會引發美國的反彈，中國在壓力下會被逼得反擊，屆時情勢可能迅速失控，呼籲各方應盡速醒悟，避免重回對抗老路。

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