塔利班向日媒透露 願在外國軍隊撤離後與阿富汗政府和談

2019-02-18 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕日前美國官方派遣特使與塔利班（Taliban，神學士）在卡達進行6天的和平談判後，美方要求塔利班必須與阿富汗的喀布爾政府進行會談，美軍才會撤離；但由於塔利班始終認為喀布爾政府是美國扶持的傀儡，一直堅拒與對方談判，不過近期似乎出現軟化的跡象，塔利班近日接受日媒訪問時透露，在外國駐軍撤離後，與喀布爾政府進行展開和談。

據《共同社》報導，塔利班駐卡達的政治辦事處、兼談判小組發言人蘇海爾·沙欣（Sohail Shaheen）表示，塔利班願意在外國駐軍撤出阿富汗後，與阿富汗喀布爾政府進行和談；他強調「阿富汗人應團結一致建設國家、維護持久的和平」

報導指出，由於過去塔利班堅拒與喀布爾政府進行和談，而這次的態度軟化，也是塔利班首次對喀布爾政府釋出善意，認為是為了盡快結束曠日廢時的阿富汗戰爭，並與美國進行進一步的停火協商；沙欣表示，如果與美國的和談能取得一定的進展，希望建立一個協商機制，能夠邀請多國進行多邊會談，並確保談判進程與協議的簽訂。

沙欣也批評美軍等外國軍隊駐紮在阿富汗境內的行為，形同「占領阿富汗」，認為在這種情況下舉行的選舉無法「具體的反應民意」，塔利班方拒絕參加將在今年7月舉行的阿富汗總統選舉；他也對阿富汗在2004年通過的新憲法表達不滿，認為沒有包含「穆斯林的價值觀、信條與意願」，主張未來有必要修憲或制定新憲法。

不過報導指出，由於過去的阿富汗塔利班政權極力打壓女權，認為該要求可能導致美國為首的西方國家感到威脅。

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