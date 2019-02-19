吳敦義拋新點子：政府發消費券彌補退休軍公教

2019-02-19 09:58

〔記者施曉光／台北報導〕近日多次提及明年重返執政後，要針對蔡政府已完成的軍公教年金改革重新檢討的國民黨主席吳敦義，今天上午在台北參加「指南宮」敬天祈福活動受訪時拋出新點子，指出被砍掉的年金金額，可以用發放消費券的方式，來彌補退休軍公教。

吳敦義表示，民進黨政府對於退休軍公教警消人員的年金改革，既是違憲，也違反法律不溯既往的原則，最近有人建議如果年金改革之前的待遇不要全恢復，但被砍掉的部分，政府可以用發行消費券的方式，同額補發給這些退休軍公教警消，透過使用消費券，可以促進經濟動能，這個意見應該值得蔡政府來思考。

有關黨內總統提名遊戲規則，吳敦義表示，昨天提到黨員投票與民調各佔50％，是因為中常委認為如果黨員不能參與提名過程，未來產生的人選就不能算是中國國民黨提名的人，因此有人昨天思考就讓它平衡（指民調、黨員投票各佔5成），全體黨員投票等於是國民黨的「公意」，非黨員但也是總統、立委選舉主人的選舉人，只要把民調辦得公正、客觀，也有很好的代表性。

他說，國民黨過去常常要不是以民調方式處理，就是民調、黨員投票按分配比例處理，因此現正由國民黨智庫研究，未來再向中常會報告。

對於媒體追問這是否讓外界感覺常常在變？吳敦義表示，「不是叫常常變，因為還沒有定案前，不同的意見當然你要尊重，不是一個人有了意見，或一群人有了意見，就跟鐵打的一樣，完全都不能斟酌」，他還說，有不同的意見，才有不同的思考，將由智庫與學者專家思考後做出建議案給中常會決策。

現場有媒體問最近提出簽訂兩岸和平協議，是否是為了要去中國大陸訪問？吳敦義說，「對不起喔，本來就可以去的，我為什麼要提什麼和平協議？我也有去過中國大陸」他說，2008年國民黨大勝後，他就去對岸訪問過，有人最近說他如果在520後會帶15位國民黨籍直轄市、縣市長到對岸，「不會有這種狀況，從來沒有考慮這種狀況。」

此外，儘管蔡政府日前已經澄清沒有要修法延長登陸管制年限，但吳敦義今天上午仍質疑蔡政府要延長15年，是不是刻意要去卡誰？他強調，若要修改法律不是不可以，但在完成修法程序後才卸任的人，才應該被接受約制，若要追溯，就會被質疑違反憲法及法律不溯及既往的原則。

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