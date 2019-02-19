親朱派︰吳應團結黨內 而非酸言酸語

2019-02-19

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨二○二○總統初選遊戲規則角力大戰，國民黨主席吳敦義近期頻頻劍指已表態參選總統的前新北市長朱立倫，除重提換柱事件酸朱在二○一六年輸三百多萬票落選，吳昨還隱喻去年也提名親朱的新北市長侯友宜、前立委高思博參選市長，強調自己大公無私；親朱派認為，吳敦義身為黨主席，最近有失高度，應團結黨內，不是每天酸言酸語。

國民黨總統初選遊戲規則未定，黨內太陽明暗較勁，吳敦義在朱立倫訪美期間發動連串攻勢，在制度面以換柱事件否定全民調，他昨更提出五成民調、五成黨員投票的新方向，還舉去年九合一大選提名的例子彰顯自己大公無私，近期動作均劍指朱立倫。

被視為親朱的立委林奕華回應指出，不管是侯友宜或高思博，都是當時用原來黨內機制或全民調產生的候選人，不是誰的人就要提名或不提名，現在這階段，黨內還沒正式初選，應多談政策少談些過去，就如高雄市長韓國瑜都談未來、拚經濟，對國民黨會比較有希望感。

「初選制喊價 一日數變」

被視為朱家軍的新北市議員葉元之認為，吳敦義最近的說法有失高度，黨主席應該是團結黨內，讓國民黨有希望，最近黨中央發動很多事情，初選制度方向一日數變，一邊喊全民調，一邊就喊全黨員投票，然後又變成各半，好像是在「喊價」。

葉元之質疑，九合一選舉期間，同樣的全民調，黨中央當時認為全民調很棒，吳敦義甚至說過：「不信全民調難道要信黨主席嗎？」組發會主委李哲華也說全民調的樣本也包括黨員，對全民調強力捍衛，現在又變成全民調問題很多，難道不是因人設事？為某些人量身訂做嗎？葉元之說，全民調一直被認為是最沒有爭議的制度，這次變成這麼複雜，特別讓人覺得奇怪，也讓人感覺在內鬥，主席應恢復高度，團結黨內，而不是每天酸言酸語。

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