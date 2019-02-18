台灣沒有在鬼混！李家同提「台灣進步」證據打臉韓國瑜

2019-02-18 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前因為說「台灣整整鬼混了20多年」，引來爭議。現在就連清大榮譽教授李家同也質疑韓，一味唱衰自己的國家是不對的，「我們台灣沒有在鬼混。」

韓國瑜日前出席「南方崛起創富高雄」產業論壇，表示「台灣整整鬼混了20多年」，從亞洲四小龍老大退步到現在。李家同昨天在臉書以「我們台灣沒有在鬼混」為題發文，他在文中表示發現了一件令他不安的事，那就是「唱衰台灣」，最近有人說台灣鬼混了20年，「尤其使我感到痛苦。」

李家同也在文中提出台灣的進步，他說幾年前曾在一個聚會與很多工程師表示，希望能看到昂貴的台灣自製設備，現在出現了一種價值3億元的設備，而且全世界只有兩家公司和他們競爭。他認為在評估一個國家的工業水準時，可以從這個國家的設備設計能力來看，好的工業國家不是只會用設備生產，而是能設計、製造設備，「我們已經是一個能夠設計設備的國家。」

李家同又提到，台灣不只在竹科有很大的進步，稻穀烘乾機也賣到全世界，日本是對稻穀烘乾最挑剔的國家，但他們也買了台灣製造的稻穀烘乾機，「靠鬼混絕不可能將產品賣到世界各地去，而且這些產品也不是廉價的民生用品，而是相當精密的機械。」

李家同在文末表示，台灣當然應該更加努力、絕不能自滿，應該要檢討缺點並做出建設性的正面建議，「但是一味地唱衰自己的國家，絕對是不對的。」

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