批蔡兩岸論述沒講清楚 韓︰九二共識應繼續走下去

2019-02-16

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市長韓國瑜批評蔡英文總統沒有清楚告訴台灣人民要帶往哪裡去，蔡在臉書回應，「國家的方向只有一個，就是自由、民主、安全跟繁榮」；韓昨批評蔡對兩岸關係論述還是沒講清楚，九二共識應繼續走下去，有助兩岸穩定發展。

韓國瑜昨赴田寮區大南天福德祠參拜，媒體追問對於蔡總統和陸委會的回應有何看法？韓想了一下說，「今天來廟宇參拜，不太想講太政治性的話題，會找個時間、地點場合好好表述一下。」

但媒體繼續追問有沒看到蔡總統的臉書回應？韓忍不住說「有看了」，媒體問怎麼看？韓說，覺得蔡總統還是沒有說清楚要帶領台灣二千三百萬人民何去何從？「蔡可以批判我、指責我、酸我、甚至踩我兩腳、打我腦袋、看不起我都沒關係，重點是中華民國總統要告訴台灣人民未來要走往哪個方向？這是身為總統最基本的職責所在。」

韓說，人民不知道國家要怎麼走很無奈，如果蔡答不出這問題，九二共識就應該繼續走下去，因為這能穩定兩岸、幫助所有民眾有一個和平的環境，蔡應該好好思考一下。

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