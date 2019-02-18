高雄前瞻計畫要重寫？ 陳其邁澄清︰沒這件事

2019-02-18 10:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨晚直播時，嗆說中央要高雄重寫前瞻計畫補助款計畫，他不可能會接受！對此，行政院副院長陳其邁今早在高雄受訪時澄清說，已確認過沒有這件事，中央對高雄補助計畫都不會改變。

韓國瑜昨晚直播時表示，「全台灣人都欠高雄人」，中央不但不回饋高雄，反而還要高雄重寫前瞻計畫補助款計畫，「我不可能會接受！」

行政院副院長陳其邁今天早上現身高雄展覽館，參加2019觀光節慶祝大會，媒體詢問他對韓國瑜這番說詞的看法？

陳其邁表示，高雄在前瞻建設計畫經費大概有2千億元，中央大概要補助1400多億元，是所有縣市補助金額最高的，可說是民進黨執政特別照顧高雄市，「補助與計畫都不變，中央也會與地方充分合作。」

陳其邁強調，今天早上行政院秘書長與高雄市副市長李四川確認過，沒有這件事。「我也與國發會確認過，沒有人打這通電話，或要求重寫。」

陳其邁重申，中央對高雄補助計畫都不會改變，建設高雄是中央與地方共同努，也希望地方發展不分藍綠，攜手合作。

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