韓國瑜想選總統？ 他指出「對韓不利」的重重難關

2019-02-18 07:21

〔即時新聞／綜合報導〕韓粉與藍營人士近期頻頻力拱高雄市長韓國瑜挑戰總統大位，韓國瑜批評總統蔡英文對於九二共識沒有講清楚，強調九二共識繼續走下去，有助兩岸穩定發展。筆名「人渣文本」的輔大教授周偉航認為，韓國瑜想選總統可能沒有韓粉想的那麼簡單，一來韓國瑜若想選，就先得擺平黨內的朱立倫、王金平和吳敦義，若是代表國民黨出來選，可能又會碰到柯文哲和蔡英文，對韓來說十分不利。

周偉航投書《蘋果日報》指出，韓國瑜若想代表國民黨選總統，就必須先擺平朱王吳三人，但目前朱立倫民調仍大幅領先，而吳敦義掌握黨機器，王金平則是海陸空三軍齊備，韓國瑜要過這三關，可能要先回頭問問那些拱他的國民黨人，是玩真的還是玩假的。周偉航認為，目前韓國瑜連組一個屬於自己的市政團隊都辦不到，又要如何分兵出去和總統等級的對手打選戰，先前韓選市長時，獲得多數國民黨政客全力支持，不過一旦韓想選總統，這些助力可能會化為阻力，若初選廝殺得太慘烈、打壞關係，可能未來2022連任市長都有問題。

周偉航表示，韓國瑜到時假如真的代表國民黨出來選，那柯文哲一定也會出來，最後若是韓、柯、蔡三方對決，依照柯文哲趨於傾向統派與保守的態度，可能會往藍營搶票，這對韓國瑜來說是非常不利。

從現實面上來看，周偉航認為韓國瑜的老本在於「市政表現」，但韓的對手都知道，他最大的弱點也正是市政，上任以來從迪士尼、賽馬、F1等一系列大型建設，到觀光代言人總是先公布又被當事人否認，市府跳票次數多到「慘不忍睹」。

周偉航強調，姑且不論韓要不要選總統，至少國民黨是一定會選，那麼中間選民所參考的就會是2018後國民黨執政區的執政表現，最主要的指標則是高雄市，韓國瑜若想對國民黨2020選情有貢獻，不管他參選與否，都要把高雄市政做好才行。

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