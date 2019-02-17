鄭朝方透過「方粉」見面會布局下屆立委？他這樣說…

2019-02-17 21:26

〔記者黃美珠／竹北報導〕前民進黨中央發言人鄭朝方打完新竹縣縣長選戰已近3個月，但仍持續透過「方粉」見面會動員、凝聚支持者，且言必稱選舉！這是為下一場的立委選戰在準備嗎？

鄭朝方受訪說，言之過早，雖然他不排除。特別是新竹縣立委增1席，這對引領新竹縣的進步很重要，而這新增1席在選區的劃分上又寫下新竹縣歷史新頁，把新興的竹北東區跟傳統的溪南放在一起，具劃時代意義。他將傾聽民意、尊重黨中央決策，審慎評估自己的下一步。

今天下午鄭朝方出席在竹北「6+ PLAZA廣場」、由「方粉」自辦的公益活動，他除了當場跟粉絲玩抽獎、送簽名照，也仔細聽取粉絲們說出他們對他的期待。

另外因為「方粉」們邀請天主教新竹教區「拙茁家園」的院生們到場參與活動，鄭朝方也親自推薦拙茁手工皂、或拙茁有機蔬菜等，號召粉絲們一起給力拙茁。

鄭朝方對粉絲們說，他去年（縣長選舉）拿到近8萬張選票，代表有近8萬的人支持他的理念：用新世代政治美學的方式，取代過去比較激烈、傳統的政治活動。

所以當時就可以看到有很多大、小朋友都站出來支持他，用人文的、用音樂的、用畫畫等的方式。

他很高興「方粉」們把這份凝聚在一起的力量、影響力擴散出去，變成這麼善美的力量，走出同溫層，邀請拙茁家園來分享該園創辦和目前經營的理念，等於是用好的理念為社會和弱勢團體創造出更好的平台。

他相信今天下午是方粉「第2彈」，未來還會持續有第3彈、第4次（彈）、第5次（彈）……大家聚集在一起，人越來越多，大家一起來做「愛心方城市」！

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/