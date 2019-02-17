謝龍介主打協助行銷農產品 南市府：已全方位協助產銷

2019-02-17 19:16

［記者王涵平／台南報導］針對市議員謝龍介表示將協助漁民行銷虱目魚，市府今日表示，歡迎各界一同將台南農漁產行銷到全世界，然市府團隊多年來以全方位策略協助產銷，不放過任何幫助農漁民行銷產品的機會。

農業局表示，台南知名的虱目魚，養殖面積約5000公頃，每年從3月至清明期間放養，產期收成高峰為9-11月，除了在國內生鮮銷售，外銷比例佔2成。台灣外銷虱目魚主要出口國為沙烏地阿拉伯、美國及阿拉伯聯合大公國，統計106年全台虱目魚外銷8780公噸，107年1萬多公噸，成長20％；106年出口中國11公噸，107年197公噸，增加186公噸。推估台南107年外銷虱目魚共5000公噸，其中有100公噸是銷往中國。

農業局強調，從輔導漁民產期調節、降低養殖成本（推動節能水車）、加工製成多樣產品、辦理國內外行銷推廣活動、結合產業文化辦虱目魚季推廣、推動國際認證及設置水產加工及冷凍物流中心等多方面著手，拓展行銷通路，並有效調節產銷平衡及穩定價格。也積極推廣南市優質水產至中國，除持續由漁民團體協助前往參展行銷，並有貿易商接洽媒合漁民契作，期能協助牽線成功。

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