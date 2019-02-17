取消陸委會主委會談 盧秀燕：我又不選總統，免先來找我

2019-02-17 15:33

〔記者張瑞楨／台中報導〕陸委會主委陳明通，過年前至今不斷聯繫市政府，想與盧秀燕會談，卻被市府與盧秀燕碰釘子，至今雙方尚未會面，盧秀燕今天說，來者是客，但她以市政優先，實在是太忙，她很重視陸委會的事情，不過，「我又不選總統，免來找我，先找想選總統的人溝通比較重要」，盧秀燕強調，她很重視與陸委會主委的會談，但她希望能延後，不用那麼急。

盧秀燕與高雄市長韓國瑜，當選之後、尚未上任之前，就公開表達支持中共提出的「九二共識」，其中，盧秀燕於去年11月選後的「感恩之旅」說，她上任後會努力拚經濟、不談政治，但「九二共識」是目前可以讓經濟好好發展的兩岸共識，只要能夠讓台中、台灣經濟好發展，人民好生活，「我們願意有這樣的共識」。

陸委會主委陳明通，農曆春節前後不斷聯繫中市政府，想要拜訪盧秀燕，但至今尚未成行，被中市政府碰軟釘子，對此，盧秀燕今天於南區永興公園動土時指出，陸委會主委陳明通從過年至今，不斷與中市政府聯絡，希望雙方能見面談談，但她不知道陳明通想談什麼。

盧秀燕說，來者是客，原本市府也希望安排時間會面，也已經排定了時間，不過，卻因她的行程實在太多而取消，議員可以見證她很忙碌，基於市政優先，「陸委會的事情我們很重視，來者是客，我們儘量努力去安排，這次先取消，反正也不是很急」。

盧秀燕強調，「最重要的是，我也不選總統，免先來找我，免先來找我，先去找想選總統的人溝通，比較重要」，盧秀燕以軟釘子，取消或拒絕與陳明通會面，但盧秀燕又以模稜兩可、語帶模糊補充說，「我的話挪後一點，讓我先把市政的事情處理好，陸委會主委要來，我非常歡迎，來者是客，一定好好接待，不過，我台中市的部分沒有那麼急，最重要的是，我沒有要選總統」。

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