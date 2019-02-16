中科院出奇招 環保火工銷毀爐推銷給中東國家

2019-02-16 14:34

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院率團前往中東參加2019阿布達比防衛展，中科院人士今天指出，我國參展項目除了國際知名的各式飛彈系統之外，還將以環保科技為訴求，要將中科院研製的旋轉式小火工品銷毀爐，向各個中東國家推銷採用。

中科院人士今天說，這款旋轉式小火工品銷毀爐，長度約為4公尺，可以在兼顧安全及環保的基礎上處理小型槍彈，一天可以處理兩萬發子彈的數量，相當符合業界的需求。

中科院此次參展項目包括：

＊飛彈、火箭武器系統 -- 包括天劍二型防空飛彈、新型短程防空系統、超音速及次音速反艦飛彈；各式火箭系統，例如複合式火箭系統、肩射型反裝甲火箭、2.75吋火箭、訓練用空中靶彈等。

＊無人載具及其防禦系統 -- 紅雀二型無人飛行載具、中翔戰術無人機、無人機防禦系統等。

＊海事系統 -- 海岸監控系統。

＊觀測系統 -- 12吋光電酬載、八觀全景系統、多功能雷觀機、光電觀測系統、長波段紅外線室溫熱像機、紅外線熱像觀測系統、雙目雷射測距望遠鏡、人攜式雷射標定儀。

＊指管與資通裝備 -- 通信整合系統、特高頻跳頻無線電機。

＊其它 -- 輕兵器射擊模擬系統、旋轉式小火工品銷毀爐、氣體偵檢系統等。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/