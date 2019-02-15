陳其邁就是「倔強」！晚會不顧走音硬要唱 網友笑到崩潰

2019-02-15 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕行政院副院長陳其邁今在「新春團拜公益音樂晚會」中，和立法院副院長蔡其昌組成「霜『其』淋二重唱」，並為現場帶來一首五月天的《倔強》，儘管整首歌中2人不斷落拍、走音，但他們真的就像歌名「倔強」一樣，硬是吃力地將整首歌唱完，搞笑的影片曝光後讓許多網友都被逗樂，直呼笑到崩潰，「走音走得好自然」。

陳其邁今晚在臉書上PO出影片，他解釋，會取名為「霜『其』淋二重唱」是因為他和蔡其昌的名字中，都有一個「其」字，而他們為現場觀眾帶來的《倔強》中，蔡其昌是負責主音，他則是負責合音。不過從影片中可見，整首歌才一開始，陳其邁從第一個字「當」就嚴重落拍，中間一段更是完全對不上，連「啦啦啦」的部分也能走音，「笑」果十足，但最後他們仍堅持將整首歌唱完。

「當我和拍子不一樣，那就讓我不一樣」，陳其邁在臉書上幽默的說，這次他重新定義了「倔強」，後面的參賽者聽完他的歌聲後，都沒什麼壓力了！如果大家還有想聽他挑戰的歌曲，歡迎在他臉書貼文底下點歌，他會納入歌單裡面練習一下。

影片曝光後吸引許多網友觀看，有網友留言「你每個拍子都是獨立的存在」、「真的超爆笑，心情不好聽了很療癒」、「怎麼聽到我的肚子很善良」、「真的好難聽QQ」、「怎麼有辦法走音走的那麽自然」、「實在有夠倔強XD」、「沒去當藝人真的好可惜」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/