小英逛書店一口氣買19本 與大家分享私房書單！

2019-02-15 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今（15）日晚間9點6分在臉書上，貼出自己逛書店買書的影片，小英表示「好久沒有買書了！」，一口氣買下19本歷史書籍，當中還有一本「帝國暮色：鴉片戰爭與中國最後盛世的終結」，引發網友熱議。

小英總統蒞臨大安區浦城街1號的「水準書局」，剛走進書局就發現裡面堆滿滿滿的書籍，她對老闆表示「我今天打算好好的買一買，好久沒有買書了，我現在看的都是別人送的，總算有1個機會我自己來選書」，店家與幕僚發現，小英想看的書超多，她在書堆中挑選自己想要的書。

小英透露，「我一向都只買歷史的書，我差點念台大歷史系跟考古系」，但總統也說自己會看小說，「而且越長篇越好」，老闆也加碼贈送小英其他書籍，且還向總統表明「收兩千就好」，但被小英堅持婉拒，小英也向店家致贈春聯表示謝意。

蔡英文在Instagram官方帳號中貼出她所購買的19本書，分別是漫遊者文化出版的「82年生的金智英」，以及八旗文化出版的「最黑暗的時刻」、「亞歷山大的征服與神話」、「地中海世界與羅馬帝國」、「絲路、遊牧民與唐帝國」、「亦近亦遠的東南亞」、「印加與西班牙的交錯」、「東印度公司與亞洲的海洋」、「大清帝國與中華的混迷」、「大日本．滿洲帝國的遺產」，與台灣商務印書館出版的「從蒙古到大清：遊牧帝國的崛起與承續」、「新加坡史」、「泰國史」、「寮國史」、「緬甸史」，以及聯經文化出版的「新韓國人」、遠足文化出版「朝鮮王朝的歷史解謎」、「朝鮮王朝的衣食住解謎」、「帝國暮色：鴉片戰爭與中國最後盛世的終結」。

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蔡英文Instagram全文

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