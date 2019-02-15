獨派嗆別連任 辣台妹蔡英文出席晚會遞橄欖枝

2019-02-15 20:41

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統蔡英文今天晚間出席「台灣之友會元宵聯歡晚會」，被視為向獨派遞出橄欖枝，今天也有部分獨派大老曾嗆蔡英文不要連任，不過蔡英文的出席仍獲得熱烈歡迎，現場加油聲不斷。蔡英文致詞時，先感謝高俊明牧師一生為台灣民主打拼，話鋒一轉，則是談到對岸對台灣的壓力越來越大，政府不會屈服，「我們要走出去，這才是我們台灣的精神。」

總統府資政吳澧培、總統府前資政彭明敏、長老教會高俊明牧師、中研院前院長李遠哲日前發公開信呼籲蔡英文總統不要選2020年總統連任。獨派大老辜寬敏也曾要蔡英文「做四年就好，請賴清德出來參選總統」。而吳澧培、辜寬敏、前行政院長游錫堃、台灣之友會會長黃崑虎、總統府資政姚嘉文、國策顧問張富美、黃天麟、台灣安保協會理事長羅福全、遠景基金會董事長陳唐山及中華民國無任所大使楊黃美幸都出席這場活動。蔡英文上台時也獲得熱烈掌聲。

蔡英文致詞時表示，高牧師用一生的打拚，讓我們了解只要台灣人堅持、打拚、團結，一定可以守護台灣的自由民主、主權與安全。過去所有前輩爭取民主，現在我們的任務就是要繼續守護民主。

蔡英文進一步說，大家都能看到過去這段時間以來，對岸對我們的壓力越來越大。她做總統，蔡政府絕對不會因為壓力而屈服，「壓力越大，我們就越要走出去，因為這才是台灣精神。」

蔡總統說，政府要全力來拚，我們也看到國際社會對台灣的支持越來越多、也越來越強。不管是美國、日本，或是歐盟的國家，最近都有在各種國際場合支持及聲援台灣。我們就是要拚給大家都知道，「台灣就是一個不怕威脅、堅持民主理念的地方。」

世局在變，但我們的方向是正確的，就要勇敢一起走。總統請大家放心，她做總統一定會全心守護臺灣的主權、守護我們的民主自由。

最後，總統表示，未來一年是守護台灣最關鍵的時刻，她在各種場合都說過，今年政府要做的三件事，就是「拚民生、護民主、守主權」，這是我們現階段最重要的工作。她要拜託大家「團結、團結、再團結」，團結不是為了個人，而是為了守護台灣、守護民主。

辜寬敏會前被媒體問到是否支持蔡總統選連任？辜寬敏答「那是她的事不是我的事」；是否會當面叫蔡不要選？辜寬敏回應「那個很早就說了，這種事說一遍就好了，不要再說二遍、三遍。」

至於蔡總統是否會當選？辜寬敏說「會選上。挺不挺是另外一個問題，我是感覺說，四年就好了嘛。當總統很辛苦。」

吳澧培則說，蔡英文不要參選是對她好、對台灣好、對民進黨也好。因為他很煩惱她選會選不上，民調那麼低。現在她如果確定要參選，「我祝福她」。

辜寬敏致詞時表示，國民黨主席吳敦義還在提「國家統一綱領」，台灣有10％的人支持就很好了，下屆大選請放心，民進黨一定會贏，政權輪替不可能。

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