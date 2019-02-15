擅長領域各不同 民進黨4名新任發言人亮相

2019-02-15 17:00

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天公布四名新任發言人，包括文化人李明俐、婦權律師、黨產會委員李晏榕、曾任職國安會的李問、以及前綠黨議員周江杰。民進黨秘書長羅文嘉坦言，過去這一個月，他很像是在挖寶物的人，要發現更多的寶藏，讓這些人跟民進黨站在一起打仗。而之前因為提出各國機師執勤人力引發爭議的他，今天也特別表示，他是雞婆的人，有任何事情，他會積極提出意見，「被罵也無所謂！」

羅文嘉說，他不在政治圈的時候，偶然一次見過李晏榕，後來在很多場合看到李晏榕有精采表現，過年前的時候他思考民進黨發言人的時候，李晏榕是第一個出線在他腦海中的名單。

羅文嘉介紹，李問也是他在黨部才認識，覺得他是一個溫暖靦腆的鄰家小男孩，是很誠懇的人，適合做為民進黨發言人，講我們知道的內容。

羅文嘉表示，李問從美國芝加哥大學畢業後，在湖口服兵役，擔任戰車駕駛兵，開啟對國防的興趣，後來擔任Taipei Times（台北時報）記者，又去國安會服務，還為了新南向政策去學印尼文，利用假日加入台灣移工的社會，用學校學的人類學訓練在做研究，今年才29歲，未來有年輕世代和國際議題都可以找他，他們有相當自主權表達專業意見。

羅文嘉介紹，周江杰在民進黨客家部工作半年時間，政大新聞畢業後，回家開書店、種田，跟他之前的歷程很像，後來有不肖廠商在家旁邊盜採砂石，四處陳情都沒用，周江杰甚至跑去擋卡車，後來決定要靠自己力量參選議員，在投票前3個月投入新竹縣竹東選區，沒人認識他，他只有一台腳踏車，開始跑選區，選上綠黨議員。碰巧的是，李問在進入台北時報的第一篇專題報導，就是採訪周江杰，沒想到隔幾年後，相差9歲的兩人今天一起擔任民進黨的發言人。

李明俐說，她過去關心文化議題，過去一年半時間休兵，現在開機，跟去年選舉有很大關係，她一直帶著小孩子工作，希望孩子在這片土地上可以認識自己是誰，去年選舉結果對於她自己支持的價值來說，是很大挫敗。她選擇站出來當發言人，為了下一代，她站出來，對很多地方媽媽也是鼓勵，因為政治圈還是充滿男性思維，媽媽的聲音更需要被聽見。

李晏榕是性別平權運動律師，曾代表社民黨參選台北市中山、北松山區立委，爸爸是友達、明基前董事長李焜耀。李晏榕表示，她在性別、人權領域耕耘很久，人權民主自由，是台灣社會賴以身存的基石，但很多民眾不了解，民主自由人權不是一蹴可幾的，她對未來一年走向很憂心，她希望明年選的是總統不是特首。她也感謝社民黨黨召集人范雲、秘書長伍維婷，帶領她進入政治領域。

李問過去曾在台北時報擔任記者，後來進入民進黨國際事務部，關注東南亞文化，並且進入國安會、遠景基金會服務，未來有關外交、國防議題可以跟大家分享。

李問說，他在接觸東南亞文化、學習印尼文期間，印尼的搖滾樂團一起練團，參與他們的活動。他在國安會期間，關注國防議題，他這幾年來希望邀請更多年輕人關心國際局勢，用不同的專業一起鞏固台灣國際友誼，很多國家這幾年都在重新思考對台灣、中國的關係，光靠一個政黨是沒辦法做到的，需要更多人投入。

周江杰則是先用客語向大家問好，周江杰說，他是一個孩子的爸爸，在去年政治氛圍下，他很擔心未來台灣會面臨什麼樣的挑戰，希望能告訴我們的下一代，自由和民主不是憑空而來，我們要站出來，表達內心的渴望，這是我們投入政治工作最大的希望。投入政治工作前，他關心國光石化、環境保護議題，。

李晏榕過去支持婚姻平權旗幟鮮明，也支持民法派，被問到同婚議題跟黨的立場可能有落差，李晏榕表示，目前正在等行政院法案，大法官的解釋是最高指導原則，她才剛上任不知道黨的立場，她個人確實是支持修正民法維護同性伴侶的權益，她要對於黨府院了解進一步的說法才能解釋，發言人是要對黨政策進行辦護，她跟黨立場有落差的話，這是他跟黨要進行協調的。

被問到未來的規劃，李晏榕說，她有政治工作規劃，但目前沒有選舉規劃。

此外，李晏榕出身社民黨，社民黨召集人范雲支持喜樂島發動獨立公投的主張，李晏榕回應，從法律層面看，以國際公法以國家定義來說，台灣確實是獨立國家。「我們有自己的憲法、自己的政府，依照憲法選出元首，在特地土地有特定人民，依照國際公法，針對國家定義，國際承認並非定義國家的要件之一。」

「對我來說，現狀來說台灣就是獨立的國家。」李晏榕說，至於台灣這個國家要用什麼名稱存在國際，這是另外政治議題，與法律上分析國家定義無關，台灣是獨立實體這件事情是全台灣大部分人的共識，只是我們用什麼方式在國際上宣示我們存在大家有歧異，這是我們想與社會以及各方溝通重點。至於公投法補正問題，她還要再去了解，立法院現在有很多法案了。

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