黃適超擬參選立委 將爭取民進黨初選提名

2019-02-15 15:08

［記者游明金／宜蘭報導］前宜蘭縣前副縣長黃適超決定投入下屆民進黨立委初選爭取提名，他說，從政25年仍一如初衷，努力貼近民眾聲音，努力打造幸福宜蘭，投入立委選舉是承擔責任，要為宜蘭打造更好未來。

黃適超基層選舉出身，曾任五結鄉民代表、民進黨縣黨部主委、連任5屆縣議員，前年獲代理縣長陳金德延攬出任宜縣副縣長，經歷豐富也具行政經驗，能了解地方需要，扮演與中央部會之間的橋樑。

支持者對黃適超的評價是個性敦厚，純樸而認真，不管擔任什麼職務或角色，都是全力以赴，反映民眾心聲，解決民眾問題，一直站在第一線，與人民一起奮鬥，努力打拚。

黃適超說，很珍惜每次服務的機會，這些歷程都是學習與成長，雖然辛苦卻充滿豐盈果實，那種喜悅像是農夫辛勤耕作，望著金黃稻穗流露著堅韌而靦腆微笑，是親近土地的滿足，也是對鄉土的感情，要讓宜蘭變得更美更好，這是他從政初衷，始終不曾忘記。

「立委選舉一定激烈！」黃適超說，大環境對民進黨不利，但他不因此退縮，反而更有勇氣面對檢驗，基層一直有勸進聲音，他深受鼓勵也願意承擔，如果民眾願意給他機會，他責無旁貸，一定努力耕枟贏得勝選，為民進黨、也為宜蘭守護這片綠地。

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