拋「國家」論述 柯文哲：台灣是分裂的2個國家

2019-02-15 12:09

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲日前提出「國家說」，指中華民國是國，台灣是家，卻被前新北市長朱立倫認為這好像「標準國民黨的論述」。對此，柯文哲今回應， 不管黑貓白貓，可以抓老鼠就是好貓，柯接著以2018年公投結果為例，稱「我們哪裡是一個國家，我們是分裂的兩個國家。」

對於「國家說」接連被藍綠陣營認證為國民黨、前總統馬英九的論述。柯文哲指出， 管他什麼黨，對他來說，不管黑貓白貓，可以抓老鼠就是好貓，就是說，一個人講一句話，不會講一百句都是錯的，這就是要求取一個台灣的最大公約數而已。

柯文哲稱，他最近在研究2018年的公投結果，從投票結果的百分比去看，很清楚的台灣不是一個多元的國家，而是一個分裂的國家。

柯文哲表示，包括政策的選擇，可以這個政策是選擇民進黨、這個政策是選擇國民黨，這個政策是兩個都不是，意思就是說，可以按照實際的需要去選擇，而不是整套被貼標籤，這大概是一個新的政治思維，所以同樣，美國、中國要對抗，也不是就全部壓美國、或壓中國，可以是某個經濟項目是跟美國合作，某個國防項目是跟中國合作，可以跟不同的國家合作，邏輯要變成這樣才對。

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