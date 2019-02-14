貪婪房東看這！東區店面接連倒閉 北市擬課「空屋稅」

2019-02-14 12:24

〔即時新聞／綜合報導〕台北市東區商圈榮景不再，由於店面房租不斷上漲、商家入不敷出，近期不斷傳出店面關門大吉，藝人羅霈穎甚至拜託台北市長柯文哲讓東區起死回生。而面對高房租帶來的倒店潮，台北市政府目前研議課徵「空置房屋稅」及提高稅率的可行性。

據《三立新聞網》報導，台北市商業處於農曆年前表示，為了減少東區店面空置的狀況，之後將邀集稅捐稽徵處等相關單位研擬政策，針對不當拉抬房租的業者，討論課徵「空置房屋稅」及提高稅率的可行性。

台北市商業處專員韓光蓉表示，新任處長將在今（14）日就任，未來最快將於3、4月舉辦產官學界的「台北市商圈發展論壇」，將會研擬課徵空屋稅與提高稅率，目前初步是依據稅捐處「空置房屋」的房屋稅項目著手討論。

對此，網友紛紛鼓勵北市府作法，但也認為該案能否通過議會就是問題，實務執行上也很難抓：「真是全國榜樣，大推」、「得罪有錢有勢的族群，完了又要被攻擊了」、「又可以看到藍綠議員大和解擋空屋税了」、「上有政策下有對策，是我找個親戚朋友當人頭自己租給自己」、「出發點是好的實際上很難抓啊」、「有人提過要看水電，就開著水龍頭讓他流」、「擺台娃娃機，你跟我說他是空屋？」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/