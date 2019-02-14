啟程訪美 朱立倫：台灣經濟要走出新方向

2019-02-14 22:49

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕前新北市長朱立倫14日深夜搭機出訪美國，展開為期8天的「PowerUPTaiwan：台灣新經濟」矽谷參訪行程，朱立倫行前受訪時表示：「國民黨最重要是要能夠走出一條新的路，台灣要走得出去，國民黨要有新的希望，就是共同努力為下一代找出新方向，這是我們共同在努力的。」

朱立倫14日深夜在國民黨立委許毓仁陪同下搭機啟程前往舊金山，展開為期8天矽谷參訪行程，期間將拜訪Apple、AirBnB、Facebook、Google、Tesla等10幾間公司，並參訪參訪胡佛檔案室、與學者請益會談，最終也將公開在史丹佛FSI國際學院，以「台灣新經濟：創新、人民、政府效能」為題發表演講。

朱立倫登機前談到此行訪美的目的，他表示，台灣要走出去，經濟要走出新方向，不管是新科技、新經濟都非常重要，由於矽谷與台灣的聯結非常深，台灣新經濟的轉型具有非常關鍵影響，目前新世代也非常關心未來就業機會與希望在哪裡，這次到矽谷也希望與台灣優秀創業家、企業家，一起共同為台灣未來新經濟找出一條路。

朱立倫說，相信台灣要走出去，國民黨走出未來新的一條路，就是希望能夠為下一代創造更多的新機會，這是我們這一代的責任，也是我努力的目標，所以我從卸下公職之後，每一天所做的努力，都是希望能夠幫下一代找出新方向。

對於兩岸關係論述的議題，朱立倫表示，台北市長柯文哲不是說「中華民國是國，台灣是家」，「這些我以前在議會中都已經回答過非常多次，這好像標準國民黨的論述」。朱立倫說，不管是「兩岸一家親」、「兩岸一家人」、或者是「你儂我儂」或是「相親相愛」，本來就是希望我們同為中華兒女，大家能夠相互合作，為下一代創造更好的新方向，這也是努力的目標。

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