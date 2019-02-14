再提「國家新論述」 柯文哲：目前是台灣的最大公約數

2019-02-14 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨（13）日在一場論壇座談中被問及「未來治理中華民國的理念」，表示現階段就是「我家在台灣，我國是中華民國」。而今（14）天柯文哲也再次被問到該論述，柯文哲則表示，「中華民國跟台灣」目前還是台灣的最大公約數，台灣慢慢要尋求一個內部共識。

柯文哲今（14）早接受記者聯訪，針對昨日提出的「國家新論述」，柯文哲補充，「中華民國跟台灣」目前還是台灣的最大公約數，台灣慢慢要尋求一個內部共識，「自己都亂成一團要怎麼去跟對岸談？怎麼去跟美國談？這沒辦法」。

而對於此種論點是否是想在統獨兩邊兩面討好？柯文哲表示，自己昨天在謝金河的論談中講過：「統獨是一個假議題，也是一個爭論題」，因為美國現階段不可能讓台灣獨立，也不可能讓台灣跟中國統一，但這在台灣社會是個爭論題，因為就真的把台灣給搞垮了。

有媒體提問，「國家新論述」對內也許可行，旦對外如中國是否可能無法接受？柯文哲強調，如果內部沒共識，那對外根本就沒辦法談，盡量尋求一個共識，然後在這個共識上去跟中美作協調。

至於國家新論述是否能降低兩岸一家親對自己的衝擊？柯文哲表示，兩岸一家親是一種態度，「我只是跟中國講清楚，我沒有要與你為敵，我也不會故意去搞去中國化、去蔣化，我先表達我是友善的、也願意交流」、「但是轉過頭來，該準備的國防跟經濟還是要準備啊，國際政治還是很現實」。

柯文哲表示，自己去荷蘭時發現，有的城市對他特別友善，原來是因為有台商在那裡，例如捷安特、華碩等大廠，「如果台商在那裡沒大廠，那市長就應付應付，這很明顯啊，這我就學到一課，國家的經濟實力才是最根本的」。

現場也有記者問，國家新論述是否是柯文哲提出的全新兩岸論述，柯文哲則反問：「這個算新的嗎？」

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