台灣女駕駛開「野獸前輩公車」 吸180萬日本網友朝聖笑翻

一名旅台多年的日本網友分享，近期在台灣大街偶遇一輛張貼日本經典網路迷因圖「野獸前輩」的公車。（圖擷取自社群平台「X」、@nt_twjp，本報合成）

多數台灣人習慣在工作環境，擺放各式各樣的「個人小物」，該現象不僅多次吸引日本網友關注，甚至還曾登上日本節目。近來一名日本民眾分享，偶然在台灣街上一輛張貼日本經典網路迷因「野獸前輩」的公車，更讓他震驚的是，公車駕駛是一名女性，畫面曝光後，吸引超過180多萬日本網友朝聖，並引發熱烈討論。

社群平台「X」（前Twitter）名為「nt」、旅台多年的日本網友，8日上午分享2張照片，只見一輛公車的駕駛位上，出現一張手繪版「野獸前輩」迷因圖，原PO還在文中透露，駕駛司機是一名女性，這點讓他感到非常驚訝。無獨有偶，另一名為「ホ​ーリー」的日本網友也曾在上月，在台北搭到一輛貼滿「野獸前輩」、「旋轉貓」（OIIA CAT）、「喔嗚～更愛你了」等人氣網路迷因哏圖的歡樂公車。

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其他日本網友看到這些畫面，紛紛留言笑說，「大東亞淫夢圈」、「Homo無所不在」、「台灣也太自由了」、「終點站一定是『王道』銀行」、「說這是海外最紅的日本文化也不為過」、「不虧是連接亞洲與世界和平的野獸前輩」、「她該不會是靠『野獸前輩』來提升工作幹勁吧（笑）」、「我很喜歡台灣人那種融合南國特有的悠哉感與哈日文化後，發展出日本人完全意想不到的『發瘋方式』」。

相關畫面傳至台灣社群平台，台灣網友則調皮寫下，「好臭的公車」、「請投1919810元」、「在台（下）北（澤）」、「開個公車壓力MAX捏」、「車號114514，會員制公車」、「司機小姐應該24歲，是個學生」、「這麼臭的公車是有必要的嗎（惱」、「噗嘰啪（指車門夾到乘客的聲音）」、「一上車就唐突惡臭，下車鈴還是先輩叫聲」、「需要投錢才能搭的公車本來也事一種會員制嘛（智將）」。

據了解，網路迷因「野獸先輩」出自經典日本男同性戀影片《仲夏夜之淫夢》（真夏の夜の淫夢），其誇張的表演風格、魔性表情和特定台詞，20多年被無數網友們進行大量二創，因此逐漸成為日本網路文化極具代表性的迷因角色。

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上月來台遊玩的日本旅客，也曾搭到一輛張貼包含「野獸前輩」在內的迷因公車。（圖擷取自@Holly_carp_10 社群平台「X」，本報合成）

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