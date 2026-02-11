為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    澎湖海上風雲起神似「川普」變臉 他用相機捕捉精彩一瞬間

    2026/02/11 07:33 記者劉禹慶／澎湖報導
    連日來東北季風起，西嶼藝術工作者顏東星拍到川普變臉精彩作品。（顏東星提供）

    連日來東北季風起，西嶼藝術工作者顏東星拍到川普變臉精彩作品。（顏東星提供）

    連日來東北季風肆虐離島澎湖，陣風8級以上，不僅藍色公路補給線開開停停，陸地上更傳出招牌掉落、路燈玻璃罩破裂等輕微災情，好不容易天氣逐漸轉晴，西嶼藝術工作者顏東星路過虎目石滬看見浪高，興起拍攝照片紀錄，卻意外拍到神似「川普變臉」珍貴照片。

    顏東星表示，當日騎車路過虎目石滬，看到浪高停下拍了幾張就要離開，這時太陽探探頭出來，映照浪花更美，於是停下拍好拍滿，回家檢視才發現照片中有浪人入鏡，可以說是撿到的。整張照片浪頭有眼、鼻、口，近似人臉側面，所以這是「浪人」？

    照片一經發布至臉書，網友紛紛發表意見，有眼尖的網友發現「浪人」很像美國總統川普側臉，尤其是白雲點綴的頭髮，真的有畫龍點睛之效，像極了滿頭白髮的川普，大家一致認為相當「神似」，真的是大自然鬼斧神工之作，更凸顯顏東星隨手用相機鏡頭，捕捉到精彩一瞬間照片的珍貴性。

    針對氣象署最新的預報資料，澎湖氣象站主任張欽雄已為大家整合出本週（2/10 至除夕）澎湖的天氣重點。本週氣溫變化像坐雲霄飛車，特別是週三、週四的冷空氣與除夕開始的東北季風，請大家多加留意。（初一至初三）受東北季風主導，澎湖將維持「風大、天涼、雨少」的典型冬末春初氣候。

    由於陣風8級以上，市區商家招牌也被吹落。（記者劉禹慶攝）

    由於陣風8級以上，市區商家招牌也被吹落。（記者劉禹慶攝）

