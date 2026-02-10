小野田紀美自曝玩《賽馬娘》 主推「黃金船」嗨翻一票訓練員

經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，日前與民眾互動時，透露自己有在玩《賽馬娘》，主推則是「黃金船」。（圖擷取自@onoda_kimi、@uma_musu社群平台「X」，本報合成）

日本眾議院大選8日落幕，許多選民回憶各黨派候選人在投開票日前，前往各地巡迴演說期間發生的趣事。一名住在岡山縣的選民分享，他非常幸運與經濟安全保障擔當大臣小野田紀美合影留念，對方透露自己也在玩養成遊戲《賽馬娘Pretty Derby》，讓他感到又驚又喜，文章在網上掀起熱烈討論。

社群平台「X」（前Twitter）名為「アンコロネット」、住在岡山縣的日本網友，8日下午分享自己在一場地方活動遇到了小野田紀美，還有幸和對方一起合照。事後他向小野田紀美表示，自己常看她在社群發布的貼文，意外引起對方興趣，於是詢問他還會觀看哪些主題，而他也誠實表示，主要是看與《賽馬娘》有關的文章或照片。

出乎意料的是，小野田紀美迅速向原PO表示，她是拿過6次GI冠軍、個性古靈精怪的灰毛馬「黃金船」（ゴールドシップ）的「訓練員」（トレーナー，玩家在遊戲扮演的角色），聽到這番回應的原PO，頓時興奮地告訴小野田紀美，他是黃金船同父異母的弟弟「超常駿驥」（フェノーメノ）的訓練員。事後原PO笑說，2人進行了很奇妙的聊天。

貼文一出，立即吸引各國《賽馬娘》粉絲與網友關注，「她們的個性很像」、「是迷因馬與迷因大臣」、「都是黃金家族，沒問題」、「大臣有眼光，阿船粉絲+1」、「想不到大臣也是黃金船推！」、「黃金船的身高很高，期待小野田COS」、「完全不敢想信日本議員也會玩《賽馬娘》」、「『我是黃金船的訓練員』」這句話勝過任何競選承諾，如果她能駕馭桀騁不馴的黃金船，那麼她一定也能輕鬆應對波濤洶湧的政壇」。

據悉，以直率又親民作風聞名的小野田紀美，同時也是眾所皆知的「政壇宅宅」、「政壇腐女」，而她也並非首次分享自己喜歡的遊戲或角色，像是她在去年12月生日當天，發文報告自己通關手遊《FGO》重大關卡，引發日網轟動。另外，小野田紀美也時常在社群分享個人愛好，像是買到《咒術迴戰》動畫限定周邊、參觀《刀劍亂舞》與地方博物館的聯名活動、難過當上國會議員後，不能自由參加全球最大同人展Comike等。

此外，小野田紀美還以全力推廣自己的家鄉「岡山縣」而備受注目，她不僅積極前往岡山縣各地參加特色活動、品嚐在美食並分享到社群帳號，帶動地方觀光宣傳，若遇到著名的ACG（動畫、漫畫、遊戲）作品在岡山縣舉辦活動，也會在第一時間前往參加。

